Calciomercato Inter, ex Juve per l’attacco | Può portarlo Allegri

L’Inter non sta vivendo un buon momento e studia le mosse per il futuro. Conte in bilico, si pensa ad Allegri e al suo fedelissimo ex Juve

È un momento difficile per l’Inter, che alla ripresa del calcio dopo l’emergenza coronavirus ha già lasciato troppi punti per strada e ha perso anche l’obiettivo Coppa Italia attraverso l’eliminazione in semifinale con il Napoli. Le ultime sconfitte in Serie A in particolare rimettono tutti in discussione e potrebbe esserci una nuova rivoluzione in questi mesi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, scelta a sorpresa per il post Ibrahimovic | Il nuovo nome

Il risultato è leggermente migliorato rispetto alla scorsa annata, visto che la qualificazione in Champions League potrebbe arrivare in largo anticipo e non agli ultimi minuti dell’ultima giornata come accadde una stagione fa. Gli investimenti fatti l’estate scorsa però sono notevoli e la dirigenza si aspettava di più.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, futuro Nainggolan | Rientro ad una sola condizione!

Calciomercato Inter, in caso di arrivo di Allegri potrebbe esserci l’assalto a Mandzukic

Nelle ultime ore si parla con insistenza ormai del possibile addio di Antonio Conte. La società sembrerebbe orientata a confermarlo ma l’ultimo mese di stagione farà la differenza. Resta da capire poi la posizione dell’allenatore, visto che non si sa se la sua volontà è quella di restare in nerazzurro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, pericolo Real per il pilastro | Lo ha chiesto Zidane!

In caso di addio, il favorito per la panchina nerazzurra potrebbe essere Massimiliano Allegri, tanto apprezzato dall’ad Beppe Marotta. Il tecnico livornese potrebbe portarsi poi un pupillo che ha sempre utilizzato nei suoi anni alla Juventus, ovvero Mario Mandzukic. Il croato è attualmente svincolato e può essere ancora un elemento importante in avanti.

Il classe 1986 sarebbe utile soprattutto per la voglia di vincere e il sacrificio che è disposto a fare per aiutare la squadra.