Il Real Madrid sempre sulle tracce di Dybala. Possibile offerta alla Juventus: il cartellino di Jovic, più conguaglio, per il numero dieci

Sembra arrivata già al capolinea l’avventura di di Luka Jovic al Real Madrid. Dopo una sola stagione, i ‘Blancos’ avrebbero deciso di privarsi dell’ex attaccante dell’Eintracht Francoforte sbarcato la scorsa estate a Valdebebas per 60 milioni di euro. Il 22enne serbo non rientrerebbe nei piani tecnici di Zidane, dopo una stagione decisamente sotto le attese alla corte del tecnico francese. Il Real avrebbe deciso di cedere a titolo definitivo il giocatore e non più in prestito come nelle previsioni iniziali.

Juventus, assalto Real per Dybala: Jovic nell’affare

Jovic in Serie A fa gola al Milan, senza dimenticare anche l’interesse dei cugini dell’Inter in caso di partenza di Lautaro Martinez. Alla corsa per il classe ’97 potrebbe però aggiungersi anche la Juventus, a caccia di un centravanti visto il divorzio a fine stagione con Higuain. Milik è il primo obiettivo di Paratici nel reparto offensivo, ma l’assalto al polacco di preannuncia al momento difficoltoso considerando le richieste economiche del Napoli. Jovic può essere così un’alternativa da tenere in considerazione per la ‘Vecchia Signora’, con il Real Madrid che potrebbe sfruttare il serbo per tentare una nuova offensiva per Paulo Dybala. Florentino Perez metterebbe sul piatto Jovic, valutato 50 milioni di euro, oltre ad un assegno cash da 55-60 milioni per cercare di convincere la Juve a privarsi della ‘Joya’.

Difficilmente però i bianconeri si priveranno del numero dieci, protagonista di una stagione ad alti livelli a Torino sotto la gestione Sarri. Dybala tratta il rinnovo con la dirigenza della Continassa, pronta a blindare l’argentino con un prolungamento fino al 2025 e un ingaggio importante oltre i 10 milioni di euro.

