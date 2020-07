Alle 13 sono andati in scena i sorteggi per la fase finale di Europa League in cui sono protagoniste anche Inter e Roma: ecco gli accoppiamenti

Anche l’Europa League ripartirà ad agosto, con il 5 e 6 che verranno disputate le restanti gare degli ottavi. Quarti di finale in programma il 10-11 agosto, mentre le semifinali si giocheranno il 16-17 . La finale di Colonia è in programma invece il 21 di agosto. Stessa modalità della Champions League per il sorteggio, dove quindi non ci saranno limitazioni, con quindi un possibile derby tra Inter e Roma. Questi i risultati e le partite ancora da disputare:

Copenhagen-Istanbul Basaksehir (andata 0-1)

Wolverhampton-Olympiacos (andata 1-1)

Bayer Leverkusen-Rangers (andata 3-1)

Shakhtar Donetsk-Wolfsburg (andata 2-1)

Basilea-Eintracht Francoforte (andata 3-0)

Manchester United-LASK Linz (andata 5-0)

Inter-Getafe (gara unica)

Siviglia-Roma (gara unica)

Sorteggio Europa League, gli accoppiamenti fino alla finale

Inter e Roma scoprono oggi il proprio destino in Europa League, in attesa di disputare gli ottavi di finale contro Getafe e Siviglia. Alle 13 sono andati in scena i sorteggi per stabilire il tabellone fino alla finale di Colonia. Inter e Roma che potranno incontrarsi solo in caso di finale tutta italiana, con i giallorossi che in caso di semifinale incontreranno i favoriti della competizione, il Manchester United. Ecco gli accoppiamenti finali:

Quarti di finale:

Wolfsburg o Shaktar vs Eintrach Francoforte o Basilea

Lask o Manchester United vs Basksheir o Copenaghen

Getafe o Inter vs Rangers o Leverkusen

Siviglia o Roma vs Olympiacos o Wolverhampton

Semifinali:

Vincente quarto di finale 4 vs Vincente quarto di finale 2

VIncente quarto di finale 3 vs Vincente quarto di finale 1

