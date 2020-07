Champions League, i sorteggi | Ecco gli accoppiamenti

Sarà un’edizione diversa della Champions League: effettuati i sorteggi per il tabellone fino alla finale con tutti i possibili accoppiamenti

Dopo oltre tre mesi di stop il calcio è ripartito in quasi tutte le nazioni e ad agosto ci sarà anche il ritorno della Champions League e dell’Europa League, che si svolgerà in una maniera del tutto anomala rispetto al passato e alla storia di queste due competizioni.

Le gare di ritorno degli ottavi di finale si giocheranno nelle sedi già previste a febbraio, per cui la Juventus giocherà a Torino mentre il Napoli giocherà a Barcellona. Diverso invece sarà il discorso per Inter e Roma, che affronteranno in gara secca rispettivamente Getafe e Siviglia in campo neutro in Germania in quanto non è stata ancora disputata la gara di andata.

Champions League, i sorteggi: definito il tabellone

E tra le tante differenze rispetto agli ultimi anni, c’è anche un tabellone già prestabilito che consentirà alle squadre di sapere in anticipo le avversarie degli eventuali turni successivi. Dalle 12 di quest’oggi, dunque, si è svolto l’unico sorteggio del finale di stagione della Champions League ed è stato definito il programma dettagliato della final eight, che si svolgerà a Lisbona. Di seguito sono riportati tutti i possibili accoppiamenti fino alla finale:

Quarti di finale: