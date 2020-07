Calciomercato, clamoroso in Premier | Dall’Inghilterra: big a rischio esonero!

In Premier League i risultati negativi maturati fino ad ora portano un big a rischiare un clamoroso esonero: l’allarme parte proprio dall’Inghilterra

La Premier League è come sempre un campionato imprevedibile. Grandi allenatori siedono sulle squadre inglesi, ma non sempre riescono ad ottenere i risultati sperati. Questo è ciò che sta succedendo ad un big della panchina, che sta raccogliendo diversi risultati negativi ed ora sembrerebbe a rischio esonero.

Calciomercato, clamoroso dall’Inghilterra: Mourinho a rischio esonero con il Tottenham

Josè Mourinho, dopo nemmeno un anno dal suo approdo al Tottenham è già a rischio esonero. Una notizia che arriva dall’Inghilterra che sorprende il calcio europeo. Infatti lo ‘special one’ dopo il pareggio di ieri contro il Bournemouth ha visto calare molto le quote dei bookmakers riguardanti il suo esonero.

L’allenatore portoghese arrivato a novembre 2019, al momento si trova con il Tottenham al nono posto in Premier League, ancora il lotta per un posto in Europa League, visto che la Champions League al momento sarebbe un’impresa impossibile. Aspettative naturalmente non rispettate per Mourinho alla guida degli ‘spurs’, con i tifosi e la società che speravano naturalmente di arrivare a lottare almeno per un posto in Champions League, vista anche la finale dello scorso anno. Vedremo se l’ex allenatore dell’Inter, con cui mise a segno uno storico triplete nel 2010, vedrà terminare in clamoroso anticipo la propria esperienza sulla panchina del Tottenham.

