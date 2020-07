Milan che in chiave calciomercato tenta di arrivare ad un accordo per l’acquisto dell’attaccante: possibile scambio a titolo definitivo

Dopo le belle vittorie contro Lazio e Juventus, il Milan tenta di mettere a segno anche il primo importante colpo di mercato. I rossoneri avrebbero già da tempo avviato i contatti per l’acquisto a titolo definitivo di Ante Rebic. Possibile scambio tra bomber con l’Eintracht Francoforte.

Calciomercato Milan, accordo per Rebic: riscatto fissato a 25 milioni

I rossoneri hanno trovato in Ante Rebic un giocatore fondamentale che in questa ripresa estiva della Serie A ha realizzato già quattro gol importantissimi. Riscattare l’attaccante di proprietà dell’Eintracht Francoforte sarebbe una delle priorità della società rossonera ed i contatti con la squadra tedesca sarebbero già avviati. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il problema maggiore per arrivare ad un accordo sarebbe la clausola del 50% che la società tedesca dovrebbe dare alla Fiorentina in caso di vendita.

Milan ed Eintracht però sembrerebbero essere comunque arrivati ad un accordo verbale per il riscatto da parte dei rossoneri dell’attaccante croato, su una base di 25 milioni di euro. Dall’altra parte a rimanere a Francoforte sarà l’attaccante portoghese ex Milan, Andre Silva, che come Rebic ha fatto molto bene nella seconda parte di stagione ed ha convinto la società tedesca. Dunque in via di chiusura la permanenza dei due attaccanti nelle due attuali squadre dove sembrerebbero rinati.

