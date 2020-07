Calciomercato Milan e Juventus, proposta a sorpresa | Regia di Mendes

Milan e Juventus potrebbero ritrovarsi a trattare un clamoroso affare nel calciomercato estivo: la proposta di Jorge Mendes

Rivali in campo ma spesso alleati in ottica calciomercato. Juventus e Milan potrebbero tornare a parlarne nelle prossime settimane, con l’obiettivo di snellire e rinforzare le rosa in vista del 2020/21. In tal senso, spunta una clamorosa ipotesi sull’asse Milano-Torino: proposta a sorpresa di Jorge Mendes.

Calciomercato Milan, Mendes lo propone alla Juventus: i dettagli

L’attacco del Milan che dovrebbe vedere l’approdo in panchina di Ralf Rangnick potrebbe essere stravolto. Non solo Ibrahimovic, la cui permanenza in quel di Milanello pare complicatissima. Anche Rafael Leao potrebbe salutare nelle prossime settimane. Secondo ‘Il Giornale’, il talento portoghese arrivato dal Lille dodici mesi fa sarebbe stato proposto a ben tre club.

Regista della possibile operazione Jorge Mendes, potente procuratore tra altri di Cristiano Ronaldo. Mendes avrebbe sondato il terreno con Juventus, Wolverhampton e Atletico Madrid, con le tre società che non disdegnerebbero l’eventuale affare. Un ‘puorparler‘ che vedrebbe i bianconeri intrigati dalla pista che porta al classe 1999, a segno 5 volte con 2 assist in 27 presenze.

Tutto dipenderà dalla prossima guida tecnica: con Rangnick, lo spazio per Leao potrebbe diminuire ed il 21enne di Almada cercare fortuna altrove.

