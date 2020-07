Il Milan vive qualche rimpianto per il finale di stagione attuale ma punta a rinforzarsi nel prossimo calciomercato. Clamorosa bomba dalla Spagna!

Non è stata una grande stagione fino a questo momento per il Milan. I rossoneri stanno ottenendo grandi risultati alla ripresa del campionato dopo l’emergenza coronavirus, ma ciò non fa altro che aumentare i rimpianti per il tipo di annata che si sarebbe potuta vivere se non si fosse compromesso il percorso già tra settembre e ottobre con i troppi risultati negativi.

Ora l’unico obiettivo alla portata è l’Europa League e la squadra di Stefano Pioli sembrerebbe aver preso lo slancio giusto per arrivare almeno nelle prime sette posizioni. La dirigenza però non vorrebbe accontentarsi e continua a lavorare per cercare nuovi rinforzi per il futuro.

Calciomercato Milan, ‘bomba’ dalla Spagna: Jovic in rossonero e Ibrahimovic al Real Madrid

Potrebbero esserci novità importanti anche nell’attacco del Milan e in tal senso arriva una bomba clamorosa dalla Spagna. Il portale Don Balon riferisce che i rossoneri potrebbero fare di tutto per portare in prestito Luka Jovic dal Real Madrid, visto che i Blancos avrebbero dato l’ok al serbo a trovarsi una nuova squadra.

In cambio, però, arriverebbe un colpo a sorpresa per la squadra allenata da Zinedine Zidane: ovvero Zlatan Ibrahimovic. Il portale iberico riferisce che sarebbe un nome mediatico importante per Florentino Perez e che lo svedese sarebbe entusiasta di vestire la maglia del Real Madrid.

Una trattativa clamorosa e difficile, ma dalla Spagna lanciano la bomba per la fine della stagione attuale.

