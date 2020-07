Calciomercato Milan, Ibrahimovic sul futuro | “Difficile che rimanga”

Il Milan inizia a lavorare per il futuro e valuta possibili mosse per l’attacco. Arrivano le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic che svela le sue intenzioni

Il Milan sta vivendo delle settimane importanti dopo lo stop del calcio a causa dell’emergenza coronavirus, ma più aumentano le vittorie e più aumentano i rimpianti per ciò che sarebbe potuta essere l’annata rossonera senza la falsa partenza. Con mister Giampaolo sono stati commessi troppi passi falsi e la lotta per la Champions League è stata compromessa da subito.

Con Stefano Pioli la musica è cambiata e nel 2020 sono arrivati tanti risultati importanti che hanno fatto risalire la compagine rossonera, la quale ora è sempre più vicina alla qualificazione all’Europa League anche grazie al supporto di Zlatan Ibrahimovic.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic parla del suo futuro: “Difficile che rimanga, non sono da Europa League”

Lo svedese intanto è intervenuto ai microfoni di Sportweek per parlare anche del suo futuro e La Gazzetta dello Sport ha fornito qualche anticipazione con alcune frasi importanti della sua intervista.

Queste le sue parole: “Ibrahimovic non è un giocatore da Europa League e il Milan non è un club da Europa League, Ibra gioca per vincere qualcosa oppure sta a casa. Rangnick chi è? Non so chi sia. Con Gazidis il faccia a faccia è stato necessario, ma se le cose stanno così è difficile che rimanga“.

Il futuro dello svedese dunque è in bilico, ma analizzando le sue parole al momento sembrerebbe molto più vicino l’addio piuttosto che la permanenza in Serie A.