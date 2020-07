Calciomercato, doccia fredda Ibrahimovic: “Non è il Milan che ho in mente”

Il gigante svedese esce allo scoperto e prepara l’addio al Milan nel calciomercato estivo: ecco le parole di Zlatan Ibrahimovic

Il Milan guarda al futuro dopo le eccellenti prestazioni contro Lazio e Juventus. Un futuro che potrebbe vedere un nuovo attaccante, con Zlatan Ibrahimovic che parrebbe destinato a salutare nel calciomercato estivo. In tal senso, le parole del bomber 38enne non lasciano spazio a dubbi: ecco cos’ha detto.

Calciomercato Milan, Ibra verso l’addio: c’è l’annuncio

Seconda ondata di dichiarazioni, questa volta ai microfoni di ‘Sportmediaset’ e che allontanano con forza Zlatan Ibrahimovic dal Milan. La punta svedese è uscita allo scoperto rivelando il suo pensiero per il futuro: “Gli obiettivi non sono quelli di una volta, quelli del Milan che io continuo ad avere in testa. Adesso tutto viene fatto in modo diverso, questo non è il mio Milan“.

Parole durissime da parte del bomber classe ’81 che pare ormai vicinissimo a salutare definitivamente Milanello. “Voglio tornare a vedere la squadra che lotta per Scudetto e Champions”. Ibra, poi, non lascia spazio a dubbi: “Chiamata? Non ho ricevuto nessuna chiamata, il prossimo anno non so se resto”.

L’attaccante originario di Malmoe ha concluso ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Ho detto che se fossi arrivato ad inizio anno avremmo vinto lo scudetto, se resterò l’anno prossimo lotteremo per lo scudetto. Promessa? Del mio futuro si occupa Raiola”.

