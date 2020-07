Calciomercato Milan, intreccio in difesa | Colpo ‘grazie’ a Simeone

Il Milan programma il calciomercato estivo, con un obiettivo in difesa che potrebbe arrivare ‘grazie’ al Cholo Simeone: lo scenario

In casa Milan il focus resta il calciomercato, nonostante le ultime clamorose vittorie contro Lazio e Juventus. I rossoneri si guardano intorno e potrebbero trovare nel ‘Cholo’ Simeone un inatteso alleato nella corsa ad un nuovo difensore: ecco di chi si tratta.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, Rebic bloccato | C’è l’accordo!



LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, ‘bomba’ dalla Spagna | Scambio di attaccanti con il Real



Calciomercato Milan, intreccio in difesa: ecco l’obiettivo

Il Milan potrebbe salutare tra le prossime settimane uno tra Calabria e Conti. I due laterali di destra non hanno convinto la dirigenza rossonera ed ecco che il sostituto sarebbe già stato individuato. Piace non poco Timothy Castagne, belga 24enne in scadenza l’anno prossimo con l’Atalanta. L’ex Genk potrebbe decidere di salutare la ‘Dea’ per quello che sembrerebbe un arrivo sempre più probabile alla corte di Gasperini.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon‘, infatti, l’Atalanta sarebbe pronta a stringere la presa su Santiago Arias. Il laterale colombiano, poco utilizzato da Simeone in stagione, avrebbe in mente di lasciare l’Atletico Madrid. Solo 16 le presenze con i ‘Colchoneros‘ in stagione, con una valutazione vicina agli 11 milioni di euro. In caso di arrivo a Bergamo, Arias si giocherà il posto con Hateboer costringendo di fatto Castagne all’addio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, Ibrahimovic sul futuro | “Difficile che rimanga”

Il Milan dunque può vedere in Simeone e nell’Atalanta due preziosi alleati: Castagne può diventare tra gli obiettivi primari del club di Elliott.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, sorpresa dalla Germania | Svolta in attacco

LEGGI ANCHE >>>Juventus, asse di mercato col Milan | Quanti intrecci fra i due club!