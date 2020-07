Calciomercato, Juventus al top | ”Altro che Barcellona”

Tra i colpi di spicco della scorsa estate di calciomercato vi è stato sicuramente de Ligt: arrivano importanti dichiarazioni sul centrale olandese

La Juventus che pare sempre più vicina al nono scudetto può sorridere per il colpo de Ligt. Dopo una prima fase di ambientamento, il centrale olandese è una pedina imprescindibile per la squadra bianconera. Diverse le voci di calciomercato sull’ex Ajax e, proprio dall’Olanda, il vice allenatore dice la sua sull’approdo a Torino la scorsa estate.

Calciomercato, Santoni su de Ligt: “Juventus miglior scelta”

Michel Santoni, vice-allenatore dell’Ado den Haag, club olandese che disputa l’Eredivisie, ha voluto dire la sua ai microfoni di ‘AS’ sull’approdo del difensore alla Juventus. Il tecnico sostiene, come riportato da ‘Besoccer.com’, come de Ligt possa essere soddisfatto di aver scelto la Juventus: “A volte si dimentica che ha solo 20 anni. La Juventus è stata la scelta ideale per migliorarsi”– ha affermato Santoni che ha poi aggiunto -“Al Barcellona non avrebbe imparato un modo completamente nuovo di difendere“.

Il tecnico ha poi concluso: “Sta andando molto bene, sta prendendo il posto di calciatori come Chiellini o Bonucci. In Olanda si vede il Barcellona ancora come il Valhalla ma la Juventus è migliore per la crescita”.

La Juventus può quindi godersi il forte centrale classe 1999: la difesa bianconera del futuro passa dalle giocate dell’ex Ajax.

