Calciomercato Inter, ostacolo Beckham per il pupillo di Conte

Ostacolo Beckham per l’Inter, lo ‘Spice Boy’ avrebbe puntato Arturo Vidal per il suo Inter Miami: ci sarebbe già stato un contatto.

Pupillo di Antonio Conte, Arturo Vidal è stato accostato a più riprese alla maglia dell’Inter. Le possibilità di un ritorno in Italia del cileno ci sono, ma dipendono molto anche dallo stesso Barcellona, a cui Vidal è legato da un contratto valido sino al 2021. Se il giocatore non dovesse rinnovare, anche per decisioni da parte del tecnico (Setien o qualcun altro), allora la partenza sarebbe altamente probabile.

Calciomercato Inter, ostacolo Beckham per Vidal

A ostacolare però l’Inter potrebbe essere un altro Internazionale. Si tratta infatti dell’Inter Miami, guidato da David Beckham. L’ex ‘Spice Boy’, stando a quanto riferiscono dal Cile, avrebbe infatti messo gli occhi sul centrocampista e starebbe pensando di portarlo in Mls per farne la stella della squadra.

Come afferma ‘La Cuarta’, l’inglese si sarebbe messo in contatto con il giocatore classe 1987 per capire un suo eventuale interesse nel trasferirsi negli Stati Uniti, riferendogli le volontà di porlo al centro del progetto della propria squadra. Resta da capire se Vidal voglia subito intraprendere una carriera americana oppure cercare un ultimo contratto in Europa prima di trasferirsi dall’altra parte dell’Oceano. In questo caso l’Inter, con il giocatore che ha sottolineato in passato l’eccellente rapporto con Conte, sarebbe in pole.

L’Inter vigila, ma deve prestare attenzione. Beckham sogna in grande: l’obiettivo infatti è portare a Miami quanti giocatori possibili di grande livello per costruire una super squadra nel campionato statunitense.

