La vittoria del titolo ha scatenato la festa di tifosi e calciatori. Non una grande idea: circa sessanta contagiati dopo l’assembramento

Il calcio è ripartito ormai ovunque dopo l’emergenza coronavirus e nonostante le porte chiuse spesso non si riesce comunque a evitare gli assembramenti, specie in questo periodo in cui vengono assegnati diversi titoli. In Bulgaria il Lokomotiv Plovdiv ha vinto una settimana fa il quarto titolo della sua storia e ha scatenato la gioia dei tifosi.

Così sono partiti i festeggiamenti tra squadra e sostenitori ma in queste ore è arrivato il triste bilancio: cinquanta tifosi sono stati infettati dal coronavirus insieme a nove calciatori. Così il Ministero degli Interni ha preso dei provvedimenti limitando al massimo eventi con il coinvolgimento di più persone.

Non una grande idea, insomma, quella di festeggiare il titolo a poche settimane dalla fine del lockdown.