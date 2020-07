Champions League, UFFICIALE | Ecco dove si giocheranno gli ottavi!

La UEFA ha diramato tramite una nota ufficiale le location degli ottavi di finale di Champions League: ecco dove giocheranno Juventus e Napoli.

In attesa che i campionati si concludano, il mese di agosto si preannuncia più infuocato del solito: c’è la Champions League. La competizione per club più ambita sul panorama calcistico verrà portata a termine nel mese di agosto, in cui si giocherà la ‘Final 8’. Prima, però, dovranno essere recuperati i ritorni degli ottavi di finale ancora in bilico. Nella giornata di oggi la UEFA ha comunicato la location delle sfide: ecco dove giocheranno Juventus e Napoli.

Champions League, le location degli ottavi di finale | Il comunicato ufficiale

Nel mese di agosto si terranno le ‘Final 8’ che decreteranno la vincitrice della Champions League del 2020. Prima, però, si dovranno recuperare gli ottavi di finale mancanti. La Juventus deve ribaltare la sconfitta di 1-0 subita dal Lione, mentre il Napoli deve difendere il pareggio per 1-1 con il Barcellona. La UEFA oggi ha comunicato la location degli ottavi: “Coerentemente con il principio dell’equità sportiva, in relazione con le condizioni attuali, il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso che le rimanenti partite degli ottavi di Champions League ed Europa League si giocheranno negli stati delle squadre di casa”. La Juventus, quindi, ospiterà i francesi a Torino ed il Napoli volerà al Camp Nou alla ricerca dell’impresa.

