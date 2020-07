Calciomercato, UFFICIALE il nuovo allenatore | Ecco Pellegrini

Real Betis, arriva l’ufficialità: Manuel Pellegrini è il nuovo allenatore della squadra andalusa: contratto sino al 2023 per il tecnico cileno.

Nuova avventura in panchina per Manuel Pellegrini. Dopo l’esperienza inglese al West Ham conclusa con un esonero, l’allenatore cileno torna ad allenare in Spagna. Il Real Betis ha infatti annunciato che il tecnico sudamericano ha firmato con la società andalusa un contratto sino al 2023. Pellegrini non sarà tecnico in questo finale di campionato, ma inizierà ad allenare a partire dalla prossima stagione.