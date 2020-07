Calciomercato Milan, futuro Ibrahimovic | Dichiarazione ‘bomba’!

Il Milan lavora per programmare il futuro e nel frattempo si valuta anche la situazione di Ibrahimovic. Ipotesi a sorpresa

Il Milan probabilmente chiuderà la stagione con non pochi rimpianti. I rossoneri sognavano il raggiungimento della Champions League la scorsa estate ma l’obiettivo è sfumato subito a causa di una falsa partenza con il tecnico Marco Giampaolo, che è stato successivamente esonerato e sostituito da Stefano Pioli.

Con quest’ultimo le cose sono andate per il verso giusto, ma la sveglia è arrivata ormai troppo tardi. Nel 2020 il rendimento dei rossoneri è stato sicuramente importante ma non è bastato per recuperare il gap dall’Atalanta, attualmente quarta in classifica a ben 17 lunghezze dai rossoneri.

Calciomercato Milan, l’opinionista Elia: “Ibrahimovic lo vedo bene come allenatore”

Un aspetto importante che ha sicuramente fatto la differenza per la crescita di questo Milan è quello riguardante Zlatan Ibrahimovic, arrivato nel mercato invernale. Lo svedese ha fornito un grande apporto sul campo ma non solo, diventando un leader assoluto anche fuori dal terreno di gioco. Vito Elia, opinionista di Top Calcio 24, ha commentato l’importanza di Zlatan in questa squadra.

Le sue parole: “L’ho detto da subito, Ibrahimovic allenatore o vice allenatore. Questo Milan è un “PiolIbra”, nel senso che anche solo la sua presenza in campo fa la differenza poiché incute paura nelle difese avversarie. Questo è un bellissimo connubio che potrebbe dare una mano l’anno prossimo per la lotta alla Champions League. In futuro poi vedo Ibrahimovic allenatore”.

Un pensiero particolare che probabilmente si saranno fatti in molti visto il suo coinvolgimento sull’incontro anche quando è in panchina.