Calciomercato Milan, colpo in prospettiva | Visite mediche e firma!

Il Milan mette a segno un colpo in prospettiva: il calciomercato estivo 2020 vede l’approdo del giovane talento. Affare chiuso

In attesa di ritornare in campo perla complicata trasferta contro il Napoli, il Milan mette a segno un importante colpo di calciomercato in prospettiva. Affare praticamente concluso, previste in giornata le visite mediche di rito per il nuovo trequartista rossonero.

Calciomercato Milan, ecco Bjorklund: garantisce Ibrahimovic

Un passato che si chiama Malmoe, così come era stato per Zlatan Ibrahimovic. Il futuro a tinte rossonere sulla falsa riga del numero 21 che salvo sorprese lascerà il Milan in estate. Il club di via Aldo Rossi supera la concorrenza di Inter, Udinese e Bologna e chiude il colpo Lukas Bjorklund.

Il trequartista classe 2004, secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, è in città ed effettuerà in giornata le visite mediche con la società meneghina. Il giocatore dovrebbe aggregarsi alla Primavera del Milan.

Il capitano della Svezia Under 17 è il primo tassello per costruire un Milan giovane e di prospettiva a costi contenuti, a conferma della linea dettata da Elliott e Gazidis.

