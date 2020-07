Calciomercato, ultimatum United | Il piano per beffare la Juventus

Futuro Sancho: cessione entro il 10 agosto. Il piano del Manchester United mettere pressione a Juventus e Real Madrid.

A soli 20 anni, nella stagione appena conclusa, Jadon Sancho ha totalizzato 20 gol e 20 assist tra campionato e coppe. Cifre incredibili per quello che è poco più che un ragazzino. Con la maglia del Borussia Dortmund, l’ala inglese ha fatto faville e tutti i più grandi club europei hanno messo gli occhi su di lui. Tra questi anche la Juventus, che sogna di portarlo a Torino.

Calciomercato Juventus, il piano del Manchester United per Sancho

In pole position però sul giocatore del Borussia Dortmund, sembra esserci il Manchester United. Secondo ‘Don Balon’ il piano dei ‘Red Devils’ sarebbe piuttosto chiaro. L’obiettivo è quello di acquistare il talento inglese subito in estate, ma entro il 10 d’agosto. Lo stesso giocatore avrebbe fatto capire al Borussia di voler andare via e di aver scelto proprio la squadra di Solskjaer, piuttosto che ritornare al Manchester City, con cui si era lasciato in malo modo.

Lo United avrebbe lanciato un vero e proprio ordine al giocatore e al club tedesco: concludere la cessione entro il 10 agosto. Nonostante l’emergenza Coronavirus, i ‘Red Devils’ sarebbero pronti a mettere sul piatto i 110 milioni richiesti dalla società giallonera. Cosa che invece non sono disposte a fare le altre società interessate al talento originario di Trinidad: Juventus e Real Madrid.

La scadenza fissata sarebbe dunque un modo per riuscire a beffare le dirette avversarie e avere dunque la certezza di assicurarsi le prestazioni del talentuoso millennial. Un piano contro Juventus e Real Madrid, con i bianconeri che dovranno dunque essere bravi ad escogitare una contromossa.

