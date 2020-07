Calciomercato, retroscena Juventus | Super offerta al gioiello della Premier

Juventus, retroscena Greenwood: il club bianconero ci ha provato la scorsa estate per il giovane talento del Manchester United.

Nonostante non abbia neppure 20 anni, Mason Greenwood si sta confermando come uno degli elementi fondamentali del Manchester United del futuro. 8 reti in 26 gare di Premier League, 5 in 7 partite di Europa League: il talentuoso inglese si sta affermando sempre più con il passare del tempo. Ma il talento del ragazzo non era passato inosservato neppure in passato, soprattutto in casa Juventus.

Calciomercato Juventus, retroscena Greenwood

Stando a quanto riferito dal ‘Sun’, la scorsa estate il club bianconero avrebbe tentato il giovanissimo prospetto di casa United con un’offerta incredibile dal punto di vista economico. Una proposta indubbiamente allettante, che ha costretto il club inglese ad una contromossa decisa, che ha portato alla firma del nuovo contratto, oggi valido sino al 2023 e prolungato, appunto, nell’ottobre scorso.

Nulla da fare dunque per la Juventus, che certamente non ha però smesso di seguire quelli che sono gli straordinari progressi del giovanissimo attaccante. Difficile però che il club bianconero possa provare a fare un nuovo tentativo con il ragazzo, specialmente viste le sue prestazioni attuali.

Con un contratto valido sino al 2023 e una crescita sempre più lampante, Greenwood è ora diventato uno dei punti fermi della società inglese e strapparlo ai ‘Red Devils’ appare, al momento, quasi impossibile.

