Calciomercato, maxi accordo Juventus | Ma la richiesta è shock

La Juventus è alla ricerca dell’erede di Higuain: i bianconeri avrebbero trovato l’accordo con un attaccante, ma la richiesta del club è mostruosa.

Ormai è chiaro a tutti che la Juventus stia cercando un attaccante sul mercato, con Gonzalo Higuain che sembra destinato a partire. Il ‘Pipita’ non ha più la fame agonistica di un tempo e quella di cambiare aria potrebbe essere la soluzione più ottimale per tutti. La rosa della Juventus, seppure sia una delle più ampie in Serie A, presenta un parco attaccanti limitato a livello numerico. Il rinforzo indicato da Sarri è ben preciso e Paratici avrebbe anche già trovato l’accordo col giocatore. La richiesta del club, però, è proibitiva.

Calciomercato Juventus, accordo con Milik | De Laurentiis chiede 50 milioni!

L’obiettivo principale della Juventus in attacco è Arkadiusz Milik: riuscire ad arrivare al polacco, però, potrebbe essere alquanto complicato. Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’, il giornalista Rai Ciro Venerato ha rivelato che: “Milik ha già un accordo con i bianconeri da 5 milioni di euro annui. Il Napoli, invece, ha fatto sapere all’entourage del polacco che il prezzo per la Juventus è di 50 milioni. La sola possibilità della ‘Vecchia Signora’ per abbassare l’esborso è quella di inserire Federico Bernardeschi nell’operazione, unica contropartita gradita dai partenopei. L’affare fra Juve e Napoli sembra essere in salita”.

Si è complicata la soluzione Milik per la Juventus: De Laurentiis da Torino vuole 50 milioni oppure Bernardeschi. Nessuno sconto agli storici rivali, nonostante l’attaccante polacco andrà in scadenza fra un solo anno. La società piemontese è forte dell’accordo col giocatore, ma potrebbe avere grandi difficoltà a soddisfare le richieste del Napoli. L’affare per l’erede di Higuain potrebbe saltare: per Milik ci sono anche Tottenham, Atletico Madrid e Newcastle alla porta.

