Nel prossimo calciomercato la Juventus potrebbe provare a prendere anche un difensore di spessore internazionale e più giovane di Bonucci, che potrebbe finire nell’operazione

Bonucci è tra i giocatori messi nel mirino dai tifosi della Juventus per la sconfitta incredibile con il Milan di martedì sera. Del resto ha causato il rigore trasformato da Ibrahimovic e che ha riaperto la partita facendosi poi “saltare come un birillo da Kessie” nell’azione del momentaneo pareggio.

Insomma una serata horror per il centrale di Viterbo che, stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, il club bianconero è pronto a cedere nella prossima sessione. L’idea sarebbe quella di affiancare a de Ligt un giocatore più abile in marcatura, ma anche più giovane del numero 19, tornato due stagioni fa dopo l’esperienza disastrosa proprio in rossonero.

Calciomercato Juventus, doppia contropartita per Marquinhos

Per Bonucci potrebbe tornare a farsi sotto il Manchester City di Pep Guardiola, suo grande estimatore, ma occhio anche al Paris Saint-Germain. D’altronde fu Leonardo a portarlo al Milan nell’estate 2018 e ora il club dell’emiro è alla ricerca di un sostituto di Thiago Silva. In realtà può essere direttamente la Juventus a offrirlo ai transalpini, insieme a un altro giocatore tutt’altro che intoccabile: Aaron Ramsey.

I due in cambio di un giocatore che sappiamo essere molto apprezzato da Maurizio Sarri, Marcos Aoas Correa meglio conosciuto come Marquinhos. Veloce, scaltro e con grande personalità, il 24enne ex Roma ha le caratteristiche ideali per andare a formare con de Ligt una coppia difensiva di livello mondiale.

Paratici potrebbe convincere il ragazzo con una offerta d’ingaggio superiore agli attuali 8,5 milioni lordi, più complicato sarebbe invece strappare il sì del PSG. Leonardo e la società lo considerano un elemento fondamentale, come conferma il recente rinnovo contrattuale fino al giugno 2024. Ma nel mercato di oggi niente è impossibile…

