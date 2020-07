Calciomercato, Simeone scatenato | Inter e Juventus rischiano

Juventus ed Inter sono pronte a sfidarsi nel calciomercato estivo: intrigo da Madrid, tutti i nomi in ballo

Tra campo e calciomercato prosegue la sfida tra Juventus ed Inter. Se la Serie A parla bianconero, con la squadra di Sarri a +7 dalla Lazio seconda, il mercato può portare grossi rischi sia per il club di Agnelli che per quello di Steven Zhang.

Calciomercato Inter e Juventus, rischio beffa: pericolo Simeone

L’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone si candida ad assoluto protagonista del mercato estivo. Il club spagnolo, secondo ‘Elgoldigital.com‘, ha infatti intenzione di portare a casa almeno un colpo di spessore per rinforzare la mediana in vista della stagione futura. Ecco che il nome di Sergej Milinkovic-Savic resta in pole position per i ‘Colchoneros’. Il centrocampista della Lazio, da tempo nel mirino di Inter e Juventus, può quindi finire per trasferirsi in Spagna.

Non è tutto, discorso analogo per un altro profilo sul quale l’Atletico Madrid sarebbe forte: N’Golo Kante. Il francese di origini maliane è in scadenza nel 2023 che potrebbe comunque cederlo per fare cassa: anche in questo caso, la beffa per i due top club italiani sarebbe servita. Kante ha una valutazione di circa 60 milioni di euro.

Una doppia beffa che libererebbe, tuttavia, Thomas Partey. Sulle tracce del mediano ghanese, 27 anni, vi sono da tempo sia Marotta che Paratici che potrebbero approfittare della rivoluzione in casa Atletico.

