Si complica l’affare per la Juventus, che ora studia nuove mosse per rinforzare notevolmente l’attacco. Pronta l’offerta!

Sarà un finale di stagione intenso per la Juventus, che non vuole perdere di vista i due obiettivi rimasti dopo essersi fatta sfuggire sia la Coppa Italia che la Supercoppa Italiana. Ci sono ancora diversi incontri che possono salvare l’annata bianconera o meglio ancora renderla storica, specie se ci dovesse essere un cammino importante in Champions League.

In Serie A, nonostante il recente ko con il Milan, la vetta resta solida e il distacco dalla Lazio è di ben sette punti. Nella competizione europea invece servirà una grande gara ad agosto per provare a passare gli ottavi di finale dopo la sconfitta rimediata a Lione per 1-0 nella sfida di andata.

Calciomercato Juventus, problemi per Milik: rispunta l’ipotesi Gabriel Jesus

Intanto la dirigenza continua a lavorare per colmare alcune lacune presenti in rosa e studia nuovi colpi di mercato. È ormai risaputo che si cerca una punta, visto che attualmente è presente solo Gonzalo Higuain che potrebbe presto partire, ma l’affare Milik potrebbe sfumare a sorpresa in quanto ci sarebbero delle complicazioni sulla contropartita.

Per questo la società potrebbe tornare a seguire da vicino Gabriel Jesus. Per il brasiliano ci vorrebbe una cifra sicuramente più elevata da spendere, ma i bianconeri potrebbero provarci con 32 milioni di euro più l’inserimento di Douglas Costa.

Il brasiliano piace tanto a Pep Guardiola, che lo ha allenato già al Bayern Monaco, e potrebbe essere utilizzato per rimpiazzare Sane.