La Juventus lavora per chiudere il colpo in avanti ma la trattativa per lo scambio potrebbe non decollare: questione di diritti d’immagine

È una stagione particolare fin qui per la Juventus, che ha perso già due obiettivi importanti (Coppa Italia e Supercoppa Italiana) ma può ancora dire la sua in questo mese e mezzo rimasto. La Serie A sta andando nel verso giusto, nonostante il ko di due giorni fa con il Milan, e il distacco dal secondo posto occupato dalla Lazio è di ben sette punti.

In Champions League invece si attende il mese di agosto per ripartire e si proverà a fare un risultato importante contro il Lione, con il quale bisognerà assolutamente provare a ribaltare la sconfitta rimediata nell’andata degli ottavi per 1-0.

Calciomercato Juventus, sì a Milik ma non a Bernardeschi nella trattativa: i dettagli

Nel frattempo la società lavora sul calciomercato e va a caccia di un nuovo bomber, vista la possibile partenza di Gonzalo Higuain e il fatto che senza di lui non ci sarebbe più una prima punta vera presente in rosa. Il nome più caldo in tal senso è Arkadiusz Milik del Napoli e ieri il ds dei partenopei Giuntoli ha aperto alla cessione.

Nella trattativa, però, con ogni probabilità non sarà inserito Federico Bernardeschi, così come riportato dalla Gazzetta dello Sport. I bianconeri avrebbero voluto utilizzarlo come pedina per abbassare il prezzo del polacco, ma la sua cessione al Napoli al momento sembrerebbe quasi impossibile da verificarsi.

Questo perché ci sono in ballo questioni di ingaggio e diritti di immagine che lo allontanano dai campani e lo rendono più vicino alla permanenza alla Juventus o al massimo alla Premier League.

