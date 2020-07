Calciomercato Juventus, rivoluzione Agnelli | Salta una testa illustre!

In casa Juventus potrebbe esserci una clamorosa rivoluzione all’interno del management: Andrea Agnelli sarebbe deciso ad un cambio inaspettato.

Potrebbe essere un’estate infuocata a Torino: Andrea Agnelli non sarebbe soddisfatto dei risultati raggiunti dalla Juventus quest’anno. Il presidente bianconero, soprattutto in caso di un’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League, potrebbe operare una rivoluzione in seno al management della ‘Vecchia Signora’. In casa Juventus potrebbe esserci un’epurazione illustre.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, ultimatum United | Il piano per beffare la Juventus

Juventus, Agnelli caccia Paratici | Vuole il ritorno di Marotta!

Secondo quanto rivelato da ‘Dagospia’, Andrea Agnelli avrebbe deciso di operare una clamorosa rivoluzione societaria: via Paratici dalla Juventus, torna Beppe Marotta. Uno scenario che avrebbe del clamoroso, ma che sarebbe nella mente del presidente bianconero dall’esonero di Allegri. La scelta di operare un cambio in panchina, infatti, troverebbe la sua paternità proprio in Fabio Paratici. Il CFO della Juventus ha scelto anche Maurizio Sarri. Il ritorno di Marotta sarebbe gradito ad Agnelli, consapevole del malumore del direttore sportivo nell’Inter: le recenti frizioni con Conte ne sono un sintomo chiaro. Ci sarebbe anche la possibilità che Federico Cherubini, attuale braccio destro di Paratici, venga promosso dal presidente bianconero. In ogni caso, in casa Juventus ci potrebbe essere un terremoto al termine della stagione.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Simeone scatenato | Inter e Juventus rischiano

Champions League, UFFICIALE | Ecco dove si giocheranno gli ottavi!

Calciomercato, maxi accordo Juventus | Ma la richiesta è shock