Il calciomercato estivo dell’Inter potrebbe vedere l’assalto al gioiello tanto desiderato dalla Juventus: Marotta tenta il sorpasso

In attesa di scendere in campo quest’oggi contro il Verona, l’ad Marotta starebbe ripensando ad un grande colpo per il calciomercato estivo. Un ritorno di fiamma che potrebbe tagliare le gambe alla Juventus, da tempo in corsa per il gioiello di Serie A. Tutti i possibili scenari.

Calciomercato Inter, richiesta shock: super colpo Marotta

Un duello sul campo che potrebbe protrarsi anche in sede di mercato. Inter e Juventus sono pronte a incrociare le spade: oggetto del contendere, Nicolò Zaniolo. Stando a quanto riportato da ‘Corriere.it’, il club meneghino avrebbe in mente di riprovarci per il 22 della Roma. Il gioiello giallorosso, finito nella Capitale due estati fa nello scambio con Nainggolan, è il sogno di Marotta per l’Inter del futuro. Spaventosa la richiesta della Roma, come riportato da Calciomercato.it, che valuta il cartellino del classe 1999 ben 120 milioni di euro.

Inter, Juventus ma anche Real Madrid potrebbero dar il via ad un’asta per il talento della Roma, che potrebbe salutare in estate. Al di là delle richieste shock del club di Pallotta, la valutazione più verosimile del cartellino di Zaniolo si aggirerebbe intorno ai 50-60 milioni di euro. L’Inter potrebbe approfittare della clausola presente nel contratto di cessione di Zaniolo alla Roma, che concederebbe un incasso del 20% sulla futura rivendita del giocatore, facendo scendere il prezzo a 40-48 milioni.

Uno sconto importante, dunque, nel caso in cui Marotta decidesse di sprintare in modo definitivo verso il 22 giallorosso. Situazione dunque in divenire, l’Inter ripensa a Nicolò Zaniolo: Juventus e Real Madrid sono avvisate.

