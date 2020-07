Ad un anno di distanza, l’Inter potrebbe chiudere un’operazione alla Godin per la difesa: Antonio Conte avrebbe già dato il via libera.

Quello che sembrava essere un punto di forza ad inizio stagione, si è rivelato un reparto con delle difficoltà. La difesa dell’Inter, infatti, non è riuscita ad essere impenetrabile come d’abitudine nelle squadre di Conte. Per questo motivo, sono tutt’altro da escludere dei movimenti nella retroguardia nerazzura: sia in entrata che in uscita. Dalla Spagna rivelano che Marotta starebbe per replicare l’operazione che ha portato Diego Godin a Milano in estate.

Calciomercato Inter, in arrivo Garay per la difesa | Chiusura imminente!

Secondo quanto rivelato da ‘TodoFichajes’, l’Inter starebbe per chiudere l’accordo con Ezequiel Garay. Il centrale argentino, infatti, è svincolato dopo aver concluso il proprio legame con il Valencia il primo luglio. L’ex difensore del Real Madrid, nonostante i suoi 33 anni, potrebbe rappresentare un acquisto di qualità ed esperienza per Antonio Conte. Un’operazione Godin bis ad un anno di distanza, nella quale Garay potrebbe sostituire proprio l’uruguaiano nella rosa nerazzurra.

Secondo il portale spagnolo, i negoziati fra l’Inter e l’entourage dell’argentino sarebbero in stato piuttosto avanzato: l’accordo potrebbe essere raggiunto già in settimana. Una trattativa flash, quella instaurata da Marotta con Ezequiel Garay. La retroguardia della ‘Beneamata’ potrebbe subire un restyling in estate e l’arrivo dell’ex Valencia potrebbe essere solamente il primo tassello. Conte vuole difensori abituati a giocare a tre, dopo essere rimasto scottato dall’affare Godin. L’uruguaiano, nonostante sia stato uno dei migliori difensori degli ultimi dieci anni, nella difesa a tre ha sofferto parecchio. La prima mossa dell’Inter in difesa potrebbe essere Garay.

