Calciomercato Inter, Conte fa fuori Eriksen | ‘Finanzia’ il colpaccio

Si starebbe delineando uno scenario clamoroso in casa Inter: Conte vorrebbe sacrificare Eriksen sul mercato in nome del grande acquisto.

L’impatto di Christian Eriksen in maglia nerazzurra non è stato dei migliori. Sul trequartista danese l’Inter aveva riposto enormi aspettative a gennaio, ma dopo poche settimane si è palesato un problema. Eriksen non si adatta al 3-5-2 di Antonio Conte e, per farlo giocare, il tecnico salentino è costretto a modificare il proprio modulo. In estate, Conte si sarebbe reso disponibile a cedere il danese per poter finanziare l’acquisto di un centrocampista funzionale al suo modulo.

Calciomercato Inter, Eriksen verso la cessione | Lo vuole il PSG!

L’Inter potrebbe cedere Christian Eriksen dopo appena sei mesi. Antonio Conte non è soddisfatto dell’adattamento dell’ex Tottenham nella propria formazione ed avrebbe chiesto alla dirigenza un acquisto top a centrocampo. Il tecnico salentino vorrebbe un giocatore maggiormente funzionale al 3-5-2: i profili di Milinkovic-Savic e Pogba sono i più graditi dall’ex CT della Nazionale. Marotta potrebbe cedere Eriksen per aumentare il tesoretto da investire sul grande acquisto a centrocampo. Sul trequartista danese ci sarebbe grande interesse da parte del PSG.

Degli intermediari del club parigino avrebbero già contattato l’entourage di Eriksen, chiedendo maggiori informazioni riguardo la possibilità di un suo trasferimento. Oltre a Leonardo, un altro grande estimatore del danese è Massimiliano Allegri. L’ex allenatore della Juventus sembra essere il favorito per la panchina del PSG ed avrebbe già fatto sapere alla dirigenza parigina il proprio gradimento nei confronti del giocatore dell’Inter. Marotta, però, potrebbe anche inserire Eriksen nell’offerta per Pogba.

Il futuro di Eriksen potrebbe essere lontano da Milano: l’Inter starebbe valutando la sua cessione per finanziare un rinforzo top a centrocampo!

