Calciomercato Inter, suggestione dalla Bundesliga | Ritorna da Conte!

L’Inter è pronta a disegnare una sessione estiva di calciomercato all’insegna di colpi di spessore: l’ultima idea porta all’ex Serie A

Poche ore e l’Inter di Antonio Conte scenderà nuovamente in campo, dopo il tracollo casalingo contro il Bologna. L’Hellas Verona nel mirino della squadra nerazzurra anche se le attenzioni del club di Zhang, al momento, sarebbero focalizzate sul calciomercato estivo. Spunta una pista inattesa per l’attacco interista: ecco di chi si tratta.

Calciomercato Inter, sorpresa in attacco: può tornare da Conte

I movimenti di mercato dei top club europei potrebbero portare conseguenze importanti anche in Serie A. In casa Bayern Monaco, con l’arrivo alla corte di Flick di Leroy Sane, a farne le spese potrebbe essere Kingsley Coman. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon‘, il talentuoso esterno ex Juventus, falcidiato dagli infortuni nelle ultime stagioni, avrebbe tra le sue preferenze un club su tutti: il Real Madrid. Florentino Perez stima Coman ma è dubbioso sulla sua tenuta fisica.

Ecco perchè per il francese classe 1996 potrebbero spalancarsi le porte di Appiano Gentile. L’Inter infatti, dopo i colloqui per il futuro di Ivan Perisic con il club bavarese, potrebbe inserire nei discorsi di mercato proprio Coman. Diversi però i nodi da sciogliere per regalare a Conte il 24enne già allenato ai tempi della Juventus. In primis la collocazione tattica, con il francese che si sposerebbe a fatica con il 3-5-2 dell’allenatore pugliese.

Da valutare come già anticipato anche le condizioni fisiche di Coman che in stagione ha comunque garantito 35 presenze con 7 reti e 7 assist vincenti. Una suggestione che potrebbe quindi prendere corpo nelle prossime settimane: l’ultima ipotesi per l’attacco nerazzurro si chiama Kingsley Coman.

