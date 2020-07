Serie A, Giudice Sportivo 32a giornata: stangata per Patric!

Non è passato impunito il gesto del difensore della Lazio Patric. Il morso a Donati gli è costato caro: dura la decisione del Giudice Sportivo

E’ una decisione drastica, ma forse la più giusta date le circostanze. Patric, difensore della Lazio, non è rimasto impunito per il morso a Giulio Donati durante il match di campionato contro il Lecce. Al biancoceleste quattro giornate di squalifica e multa da 10mila euro! Il ventisettenne salterà così le gare contro Sassuolo, Udinese, Juventus e Cagliari e potrà rientrare soltanto in vista dell’Hellas Verona, quando mancheranno soltanto tre giornate alla conclusione del campionato. Multa di 1.500 euro anche per Immobile, per proteste nei confronti dell’arbitro.

