Genoa-Napoli, formazioni UFFICIALI | Le scelte di Gattuso e Nicola

Genoa e Napoli si affrontano allo stadio Luigi Ferraris di Genova nella gara delle 19.30 della 31esima giornata di Serie A: ecco le formazioni ufficiali

Giornata importantissima sia per il Genoa che per il Napoli, che si sfidano allo Stadio Luigi Ferraris di Genova nella 31esima giornata. Partenopei che provano a vincere per staccare la Roma e contro sorpassare il Milan. Squadra di Nicola che invece è costretta a vincere per superare nuovamente il Lecce ed uscire dalla zona retrocessione. Per Gattuso dentro Mertens e Politano, fuori Callejon e Milik. Nicola sceglie Pinamonti e Sanabria in attacco. Ecco le scelte di formazione ufficiali dei due tecnici:

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Cassata, Barreca; Pinamonti, Sanabria. All. Nicola.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Elmas; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso

CLASSIFICA: Juventus* punti 75, Lazio* 68, Inter 64, Atalanta 63, Milan* 49, Roma 48, Napoli 48, Verona 42, Bologna 41, Sassuolo 40, Parma 39, Cagliari 39, Fiorentina 34, Udinese 32, Sampdoria 32, Torino 31, Lecce* 28, Genoa 27, Brescia 21, Spal 19.

*Una partita in più

