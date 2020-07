Luka Jovic, attaccante del Real Madrid viene costretto all’isolamento: il motivo della quarantena del giocatore

Il Coronavirus continua ad essere una minaccia anche per il mondo del calcio. Luka Jovic del Real Madrid infatti, sarebbe costretto attualmente a rimanere in isolamento poiché sarebbe stato in contatto con un positivo. L’attaccante deve ora seguire il protocollo istituito per la ripresa del campionato spagnolo.

Real Madrid, Jovic in quarantena: è stato in contatto con un positivo, ma è negativo

L’attaccante del Real Madrid, Luka Jovic, dovrà scontare un periodo in isolamento per la minaccia di essere stato contagiato da Coronavirus. Infatti, un suo amico sarebbe risultato positivo al Covid-19, così essendo stato a contato con lui l’attaccante serbo dovrà rimanere in quarantena.

Sul giocatore sono comunque stati già effettuati tutti i controlli del caso e sarebbe risultato negativo al contagio. Però bisognerà seguire il protocollo istituito dalla Liga per la ripresa, così il numero 18 dovrà saltare la prossima sfida con l’Alaves e forse anche altre partite, per evitare il rischio di poter contagiare i propri compagni di squadra e della squadra avversaria in campo. Zidane che dunque dovrà fare a meno di un attaccante, anche se il calciatore serbo non è stata una pedina molto utilizzata dall’allenatore francese in questa stagione.

