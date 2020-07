Il mercato della Juventus potrebbe essere vicino alla seconda fiammata dopo Arthur: dalla Spagna rivelano che i bianconeri sono ai dettagli.

Nonostante la sconfitta subita contro il Milan, Maurizio Sarri sembra aver trovato la quadratura per la Juventus. Negli ultimi incontro i bianconeri hanno adottato in pianta stabile il 4-3-3, con un tridente offensivo asimmetrico. Questo sembra essere il modulo scelto dal tecnico di Figline e per il quale Paratici si muoverà sul mercato. Dalla Spagna, intanto, rivelano che la Juventus sarebbe ai dettagli per l’attaccante che nella prossima stagione affiancherà Dybala e Cristiano Ronaldo.

LEGGI ANCHE >>>Milan-Juventus, tracollo bianconero | Statistiche ‘Horror’ per la difesa!

Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Si chiude per Milik!

Uno dei nomi più caldi per sostituire Higuain nell’attacco della Juventus l’anno prossimo è Arkadiusz Milik. Secondo quanto riportato da ‘Gol Digital’, i bianconeri avrebbero trovato un accordo di massima con il Napoli sulla base di 35 milioni e sarebbero ai dettagli per il polacco. Una pessima notizia per Simeone, che vorrebbe arrivare a Milik per puntellare l’attacco dell’Atletico Madrid. L’erede del numero ’21’ bianconero potrebbe percorrere il suo stesso tragitto, arrivando a Torino direttamente dal Golfo di Napoli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, addio Lautaro | Erede in Serie A: lo vuole Conte!

Il terzo tenore dell’attacco bianconero nella prossima stagione, insieme a Dybala e Cristiano Ronaldo, potrebbe essere proprio Milik. Maurizio Sarri sarebbe molto felice di riabbracciare il polacco, con il quale ha costruito un bel feeling a Napoli. La valutazione di De Laurentiis è di circa 40 milioni di euro ed i bianconeri potrebbero utilizzare delle contropartite tecniche. Come dichiarato da Sergio Baldini -giornalista di ‘Tuttosport’- a ‘Radio Punto Nuovo’: “Bernardeschi potrebbe essere il giocatore che sblocca la trattativa”. I negoziati fra Juventus e Napoli sono in stato avanzato e nelle prossime settimane potrebbero esserci importanti sviluppi.

Indiscrezione clamorosa dalla Spagna, la Juventus starebbe per concludere l’affare Milik con il Napoli!

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, ipotesi a sorpresa | Clamoroso ritorno!

Juventus, asse di mercato col Milan | Quanti intrecci fra i due club!

Calciomercato, bomber a rischio | Irrompe il Barcellona!