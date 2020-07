Calciomercato Juventus, affare Milik | “Cessione più vicina”

La Juventus continua a cercare il bomber per la prossima stagione e lo fa in casa Napoli: le parole di Giuntoli sulla cessione di Milik

La Juventus dovrà affrontare la questione attaccanti nella sessione di calciomercato della prossima stagione. Gonzalo Higuain probabilmente lascerà Torino ed i bianconeri avrebbero individuato il suo erede in Arkadiusz Milik. Le dichiarazioni del direttore sportivo Giuntoli sulla cessione del bomber polacco e non solo.

Calciomercato Juventus, Giuntoli su Milik: ”Più vicina la cessione che la riconferma”

Il bomber polacco del Napoli, Arkadiusz Milik, è finito da tempo nel mirino della Juventus, che vorrebbe affidargli il ruolo di erede di Higuain nella prossima stagione. L’attaccante della squadra partenopea ha il contratto in scadenza con gli azzurri nel 2021 e per ora il rinnovo non è ancora arrivato. Ad uscire allo scoperto sulla questione è il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che ai microfoni di ‘Sky’ oltre a dichiarare di non essere a conoscenza dell’interesse juventino, svela che al momento sarebbe più vicina la cessione del calciatore piuttosto che il prolungamento. Dichiarazioni che naturalmente aprono le porte alla Juventus per un eventuale assalto all’attaccante.

Poi il direttore sportivo partenopeo rilascia dichiarazioni anche sul mercato in entrata della società, in particolare su VictorOsimhen del Lille, obiettivo del Napoli per la prossima stagione. Giuntoli dichiara che al momento non ci sarebbe nessuna trattativa e nessun accordo, il calciatore sarebbe venuto a vedere la città solamente per rendersi conto dell’ambiente, ma per ora non ci sarebbe nulla di concreto oltre ad un interesse.

