Il ritorno a sorpresa alla Juventus in estate, dopo l’annata parigina, ha già portato i suoi frutti: Buffon è diventato il giocatore con il maggior numero di presenze nella storia della Serie A. 648 partite nel campionato italiano, superato anche una leggenda come Paolo Maldini. Il portierone ha rinnovato anche per la prossima stagione con i bianconeri e, poi, arriverà il momento del ritiro. L’agente di Buffon ha parlato riguardo al suo futuro ed ha aperto ad un clamoroso scenario.

Calciomercato Juventus, l’agente di Buffon rivela | “Farà l’allenatore”

L’infinita storia d’amore fra Buffon e la Juventus sta vivendo una seconda luna di miele. Il portiere della Nazionale ha recentemente rinnovato il proprio contratto e giocherà in bianconero anche nella prossima stagione. Intanto, ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’, l’agente di Buffon ha aperto ad uno scenario inedito. Silvano Martina ha rivelato: “Deve fare l’allenatore. Capisce di calcio ed è un semplificatore. Lui rende tutto facile, semplifica, è un dono che gli ha dato la natura. Inoltre ha un’esperienza tale da poter gestire qualsiasi spogliatoio, anche quello della Juventus”.

Nel futuro di Buffon, quindi, potrebbe esserci ancora la Juventus. Come Dino Zoff, anche il capitano bianconero potrebbe passare dai pali alla panchina. L’esperienza maturata nel corso della propria carriera, infatti, permetterebbe a Gigi di avere le spalle larghe all’interno dello spogliatoio. Inoltre, il carisma è una dote che non è mai mancata al portiere più famoso del mondo. Un futuro in cui Buffon potrebbe essere l’allenatore della Juventus, ora, non è più fuori dal mondo.

