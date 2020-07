La Juventus continua ad inseguire un altro top player per la prossima stagione, ma dalla Spagna arriva la risposta del giocatore: bianconeri rifiutati

Juventus scatenata sul calciomercato per la prossima stagione. Dopo l’ufficialità dello scambio con il Barcellona i bianconeri continuano a puntare ai top player europei. L’obiettivo finito sulla lista di Paratici però sembrerebbe complicarsi. Dalla Spagna arriva la notizia del rifiuto ai bianconeri da parte del big.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Alaba rifiuta i bianconeri, ma non tutto è perduto

In casa Juventus si continua a lavorare in chiave calciomercato. I bianconeri avrebbero da tempo messo nel mirino l’esterno del Bayern Monaco, David Alaba. Il calciatore ha il proprio contratto in scadenza con la squadra tedesca nel 2021 ed anche se i bavaresi vorrebbero blindarlo, al momento il rinnovo sembrerebbe lontano poiché il giocatore vorrebbe l’aumento dell’ingaggio fino a 5.5 milioni, ancora non offerto dal Bayern.

Così dalla Spagna arriva la clamorosa indiscrezione di mercato legata alla Juventus. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, nonostante i bianconeri siano pronti ad offrire un ruolo importante all’esterno austriaco, il calciatore avrebbe rifiutato l’offerta juventina. Infatti le due mete preferite da Alaba per il futuro sarebbero le due big del campionato spagnolo, Barcellona e Real Madrid. Per la Juventus però, non tutto sarebbe perduto. Infatti qualora l’offerta adeguata per il rinnovo non dovesse arrivare e le due spagnole non dovessero farsi avanti, il calciatore non si farebbe scrupoli a fare un passo indietro e ricontattare i bianconeri, sempre pronti ad accoglierlo.

