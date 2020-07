La trattativa con il Barcellona per Lautaro Martinez non si è fermata, l’Inter ha chiesto ai catalani Griezmann più un prestito clamoroso.

Anche se nelle ultime settimane i contatti con il Barcellona sono diminuiti, la trattativa per Lautaro Martinez non si è affatto arrestata. L’Inter non sembra volersi smuovere dalla valutazione di 111 milioni di euro, seppur questa venga considerata troppo alta da parte dei catalani. Marotta, però, ha aperto alla possibilità di inserire contropartite tecniche con una sola postilla: che sia l’Inter a scegliere i giocatori da inserire. Il primo nome indicato dai nerazzurri al Barcellona è quello di Antoine Griezmann, mentre il secondo ha del clamoroso.

Calciomercato Inter, doppia richiesta per Lautaro | Griezmann ed il prestito di Ansu Fati

Secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’, l’Inter avrebbe avanzato una doppia richiesta al Barcellona per Lautaro Martinez. Innanzitutto, Marotta avrebbe chiesto l’inserimento di Antoine Griezmann. Il francese sta avendo delle difficoltà ad ambientarsi in blaugrana, dove sta soffrendo la presenza ingombrante di Messi, ed in nerazzurro potrebbe rilanciare la propria carriera. ‘Le petit diable’, infatti, sarebbe perfetto per giocare nella coppia d’attacco intessuta da Antonio Conte: Griezmann-Lukaku avrebbero pochi rivali in Europa. In ogni caso, la richiesta dei nerazzurri più clamorosa è relativa ad un altro giocatore blaugrana.

Sempre secondo il portale iberico, i nerazzurri avrebbero chiesto anche il prestito biennale di Ansu Fati con una clausola per poter esercitare l’acquisto. Un diritto che prescinderebbe dalla volontà del Barcellona di cederlo. Per Lautaro, quindi, l’Inter vorrebbe Griezmann ed il prestito con diritto di riscatto di Ansu Fati. Il Barcellona avrebbe già risposto picche a questa proposta di Marotta, ma la trattativa per l’attaccante argentino non è ancora finita.

