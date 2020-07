Calciomercato Inter, il grande obiettivo di Conte | Servono 70 milioni!

Il reparto su cui interverrà maggiormente l’Inter nel prossimo mercato è il centrocampo: Conte avrebbe in mente un grande obiettivo.

I recenti capitomboli della compagine nerazzurra hanno evidenziato alcune criticità all’interno della rosa: in primis, il centrocampo. Conte vorrebbe un parco centrocampisti composto da giocatori muscolari, che possano reggere i ritmi imposti dalla sua idea di calcio. Nel prossimo mercato l’Inter investirà in maniera importante per garantire al tecnico salentino un centrocampo all’altezza. A Marotta sarebbe già stato indicato qual è il giocatore ideale per Conte: nonostante sia considerato cedibile dal proprio club, non sarà semplice acquistarlo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, addio Lautaro | Erede in Serie A: lo vuole Conte!

Calciomercato Inter, Conte vuole Kante | Il Chelsea chiede 70 milioni!

Secondo quanto rivelato da ‘Tuttosport’, Antonio Conte vorrebbe riuscire a ricongiungersi con Kante in estate. Il centrocampista francese è considerato in uscita dal Chelsea, ma la sua valutazione è molto alta. Per privarsi del campione del mondo, infatti, i ‘Blues’ non sono disposti ad accettare meno di 70 milioni di euro. Inoltre, su Kante l’Inter dovrà fare i conti con la concorrenza di Real Madrid e Juventus. Conte non è il solo a voler allenare di nuovo il francese, ma anche Maurizio Sarri lo accoglierebbe a braccia aperte.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, bomber a rischio | Irrompe il Barcellona!

La suggestione dell’Inter per il centrocampo, quindi, sarebbe quella di arrivare a Kante. L’esperienza londinese del francese sembra essere giunta al termine e, adesso, vuole conquistare altri trofei altrove. Considerando le difficoltà presenti per arrivare al giocatore del Chelsea, Marotta starebbe già pensando a delle alternative più economiche. I nomi presenti sul taccuino dell’ad nerazzurro sarebbero quelli di Allan e Kessie.

Antonio Conte avrebbe indicato a Marotta il profilo ideale per il suo centrocampo: il tecnico dell’Inter vuole Kante!

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, nuovo assalto al big | Le cifre

Milan-Juventus, tracollo bianconero | Statistiche ‘Horror’ per la difesa!

Calciomercato Inter, provocazione Milan | Lo scambio che non ti aspetti