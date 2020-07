Calciomercato Inter, addio Lautaro | Erede in Serie A: lo vuole Conte!

In caso di partenza di Lautaro, l’Inter sarà chiamata a sostituire l’argentino: dalla Spagna rivelano che Conte ha scelto il bomber della Serie A.

Da quando sono iniziate le voci di mercato, le prestazioni di Lautaro Martinez con l’Inter sono calate in maniera drastica. Sull’attaccante argentino permane il pressing del Barcellona ed il ‘Toro’ avrebbe in mente di raggiungere Lionel Messi nella capitale catalana. In caso di partenza del ’10’, Marotta sarebbe chiamato a sostituirlo: Antonio Conte avrebbe indicato qual è il suo attaccante ideale. L’erede di Lautaro in nerazzurro potrebbe arrivare dalla Serie A.

Calciomercato Inter, Immobile come post Lautaro | Lo vuole Conte!

Secondo quanto rivelato da ‘Fichajes.net’, l’Inter potrebbe andare alla carica su Ciro Immobile per sostituire Lautaro. Il giocatore della Lazio negli ultimi dieci anni è stato l’attaccante più prolifico della Serie A e potrebbe adattarsi alla perfezione alla formazione nerazzurra. Secondo il portale spagnolo, sarebbe stato Antonio Conte ad indicare Immobile alla società meneghina: è l’attaccante di Torre Annunziata il preferito del tecnico salentino. Il bomber biancoceleste, attualmente, è il capocannoniere del campionato italiano con 29 reti.

Le ultime prestazioni di Lautaro Martinez sono state insufficienti, con l’errore dal dischetto che è costato caro nella sfida col Bologna. L’argentino potrebbe essere distratto dalle voci di mercato e dal pressing del Barcellona. L’Inter, nel frattempo, si starebbe cautelando pensando ad un possibile erede. Nella prossima stagione, Immobile potrebbe unirsi con i nerazzurri per dare la caccia alla Juventus agli ordini di Antonio Conte.

