Calciomercato Inter, stella dalla Premier | C’è anche la Juventus!

Il calciomercato è già iniziato con numerose trattative avvincenti in vista della prossima stagione: asta in vista tra Inter e Juventus per il top player!

La Juventus continua a lavorare in ottica futura con possibili colpi davvero importanti in vista della prossima stagione. La società bianconera sarebbe sempre molto attiva così come l’Inter, che vuole colmare in tempi brevi il gap con l’attuale capolista della Serie A.

Calciomercato Inter, asta per Adama Traore

Uno dei protagonisti a sorpresa di questa stagione in Premier League è stato l’esterno spagnolo del Wolverhampton, Adama Traore, che ha attirato gli interessi delle big d’Europa, tra cui Juventus e Manchester City. Cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, il talentuoso giocatore classe 1996 ha collezionato sei gol e ben dodici assist vincenti in 47 partite complessive. Inoltre, lo stesso Adama si sarebbe offerto anche all’Inter, ma la sua valutazione di 90 milioni di euro è davvero esagerata.

Il suo profilo farebbe proprio al caso di Antonio Conte, che predilige giocatori veloci sulle corsie esterne nel suo 3-4-1-2. Dopo il colpo Hakimi, ufficializzato nei giorni scorsi, l’Inter non intende aspettare preparando così un nuovo ed entusiasmante assalto alla stella della Premier League.

Possibile asta in vista tra Inter e Juventus anche per quanto riguarda il calciomercato con un obiettivo davvero importante.

