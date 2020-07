Milan-Juventus, tracollo bianconero | Statistiche ‘Horror’ per la difesa!

Succede di tutto a ‘San Siro’: la Juventus dopo essere andata in vantaggio per 2-0, subisce tre gol in cinque minuti, trionfo Milan.

Una partita folle al ‘Meazza’. Succede tutto nella ripresa: prima il vantaggio della Juventus con il coast to coast di Rabiot, poi il raddoppio di Cristiano Ronaldo. Per il portoghese sono 26 centri in campionato, mai nessuno come lui in bianconero. Dal 62esimo minuto, invece, si scatena il Milan. In seguito ad un controllo VAR viene assegnato un rigore ai rossoneri, trasformato magistralmente da Ibrahimovic. L’attaccante svedese, dopo appena due minuti, è riuscito a servire un assist per Kessié che ha trovato il pareggio. A completare l’opera, al 67esimo minuto, è arrivato il gol di Rafael Leao.

Juventus-Milan, trionfo rossonero | Non succedeva dal 1989!

Incredibile a ‘San Siro’, il Milan in sei minuti ha ribaltato il risultato e ha vinto la sfida contro la Juventus. Come rivelato dai dati ‘Opta’, i bianconeri non subivano tre gol in cinque minuti dall’ottobre del 2013: in quell’occasione era stata la Fiorentina a travolgere la compagine piemontese. Un tracollo mentale, quello dimostrato dalla Juventus, successivo al rigore realizzato da Zlatan Ibrahimovic. La difesa bianconera si è resa protagonista di una prestazione horror, subendo quattro reti nella ripresa.

Il disastro della retroguardia bianconera è evidenziato anche da un ulteriore dato: la Juventus non subiva quattro reti dal Milan dal 1989. A trent’anni di distanza, è la compagine di Sarri a rispolverare questa statistica. Non sono stati solamente i demeriti dei bianconeri a partorire questo risultato, ma anche un ottimo Milan. Pioli è riuscito a dare grande fiducia ai rossoneri, che nelle ultime due partite hanno affondato le prime due della classifica. Sconfitta epocale e vittoria epica: due facce della stessa medaglia.

Il Milan, dopo aver sconfitto la Lazio, si ripete anche contro la Juventus: statistiche horror della difesa bianconera.

RM

