Il Real Madrid potrebbe già mettere sul mercato Hazard. Gli spagnoli penserebbero ad uno scambio con la Juventus per de Ligt

Il Real Madrid sarebbe già pronto a privarsi di Eden Hazard. La ‘bomba’ arriva dalla Spagna e precisamente dal portale ‘Don Balon’. Il fantasista belga sta deludendo le attese in maglia merengue, frenato soprattutto da diversi problemi fisici che ne stanno fortemente minando il rendimento in campo. L’ex Chelsea ha accusato un nuovo problema alla caviglia ed è stato tenuto fuori da Zidane nell’ultima trasferta di Liga contro l’Athletic Bilbao. Lo stesso allenatore francese sarebbe ormai stufo dei ripetuti infortuni di Hazard e avrebbe dato il via libera ad una possibile cessione in questa finestra del mercato.

Juventus, piano Real: Hazard per de Ligt

Zidane punterebbe sul ritrovato Asensio, subito in palla nelle ultime uscite dopo il lungo stop per la rottura l’anno scorso del legamento crociato del ginocchio. Il Real e Florentino Perez avrebbero fissato a 100 milioni di euro un eventuale addio di Hazard, sbarcato solamente la scorsa estate a Veldebebas. Soltanto una rete in appena 19 presenze stagionali per il 28enne belga, che il Real potrebbe anche utilizzare come pedina di scambio per arrivare ad altri grandi obiettivi sul calciomercato. Uno di questi è sicuramente Matthijs de Ligt, da tempi non sospetti nell’agenda dei ‘Blancos’. L’olandese resta un profilo sensibile sul taccuino del Real Madrid, pronto a riprovarci per strapparlo alla Juventus. Difficilmente però la ‘Vecchia Signora’ si priverebbe dopo una sola stagione dell’ex Ajax, malgrado il gradimento su Hazard.

La dirigenza della Continassa potrebbe riflettere su una possibile cessione di de Ligt se arrivasse un assegno intorno ai 150 milioni di euro, con il Real quindi che dovrebbe aggiungere una somma cash di 50 milioni oltre al cartellino di Hazard. Vedremo se il Real sarà disposto a tutto per de Ligt, per un maxi affare che al momento rientra negli scenari del fantamercato.

