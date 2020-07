Inter, Eriksen demolito: “Non adatto, ha un passo troppo lento”

Eriksen è il grande colpo invernale dell’Inter, ma per qualcuno è un flop totale. Ecco le dure dichiarazioni di Bucchioni nei suoi confronti

Il noto giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Sportiva facendo il punto della situazione in casa Inter dopo i deludenti risultati della seconda parte di stagione. Il sogno scudetto ormai si allontana con la Juventus che invece continua a macinare vittorie. Le colpe? Non tutte di Antonio Conte secondo Bucchioni, che ha individuato tra le principali criticità dei nerazzurri proprio il colpo invernale Christian Eriksen. “Non è adatto al calcio italiano – ha detto – ha un passo troppo lento e su questo l’Inter dovrà interrogarsi”.

Inter, Eriksen troppo lento per Bucchioni. E su Conte: “Penalizzato dal modulo”

Insomma, il trequartista danese non sarebbe l’uomo adatto per tenere testa alla Juventus e ‘scipparle’ l’egemonia in Serie A che dura ormai da anni. Bucchioni ha poi parlato anche del lavoro del tecnico Antonio Conte: “Ha 8 punti in più dell’anno scorso. Contestare Conte mi sembra un esercizio di autolesionismo tipico dei tifosi interisti. In Champions con il 3-5-2 è penalizzato”. Infine su Lautaro Martinez e sulla trattativa con il Barcellona ha detto: “E’ un giovane che ha i colpi e può diventare un campione, non a caso Messi lo vorrebbe a Barcellona. L’Inter fa bene a riflettere e spera, trattenendolo, di poter fare il salto più rapidamente”.

Dichiarazioni forti, dunque, quelle del noto giornalista che non si è risparmiato soprattutto sul trequartista ex Tottenham, definito troppo lento e non adatto al calcio italiano.

