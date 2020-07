Calciomercato, Milan-Rangnick | Clamorosa smentita!

Le ultime voci danno ormai per fatto il passaggio di Rangnick al Milan, ma il tedesco spiazza tutti attraverso l’emittente tedesca

Non è stata una grande stagione fin qui per il Milan, che sarà ancora una volta costretto a stare fuori dalla lotta per la Champions League a causa di un rendimento negativo soprattutto all’inizio di questa annata. La falsa partenza, infatti, ha compromesso l’intero campionato e le prime quattro in classifica sono ormai troppo distanti.

L’arrivo di Stefano Pioli ha ridato serenità all’ambiente e nel 2020 sono arrivati tanti risultati positivi e anche a sorpresa, come la vittoria per 0-3 a Roma con la Lazio di sabato scorso. Il problema però è che tutto ciò potrebbe non servire per costruire la base per il futuro in quanto è prevista una nuova rivoluzione.

Calciomercato Milan, tutto fatto per Rangnick? Il tedesco smentisce

Da ieri ormai non si parla di altro: su tutti i giornali è ormai circolata la voce riguardante l’arrivo ormai definitivo di Ralf Rangnick come direttore tecnico e nuovo allenatore dei rossoneri. Attraverso un’intervista rilasciata ai microfoni di Sport1, però ci sarebbe una smentita.

Il tedesco ha ricevuto una domanda riguardante i rapporti con il Milan e avrebbe detto di “no”, di non essere davvero a un passo dai rossoneri. In ogni caso, però, si dice che l’annuncio riguardante l’accordo potrebbe arrivare direttamente ad agosto al termine di questa stagione.

Questo perché ovviamente non si vuole deconcentrare la squadra dal finale di stagione che può portare alla qualificazione in Europa League.

