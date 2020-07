Il Milan si guarda intorno in vista del calciomercato estivo: nuova idea dalla Germania per l’attacco rossonero

Non si fermano i progetti futuri del Milan 2020/21. La squadra rossonera accoglierà con ogni probabilità Ralf Rangnick sulla panchina, con il tedesco pronto a rimpiazzare Pioli. Il calciomercato porterà anche un nuovo bomber, vista la sempre più probabile partenza di Zlatan Ibrahimovic. Le ultime sull’attacco rossonero.

Calciomercato Milan, post Ibrahimovic: occhi in Bundesliga

Il Milan, secondo quanto riportato da ‘Stuttgarter Nachrichten‘, avrebbe messo nel mirino Nicolas Gonzalez. L’attaccante dello Stoccarda, 15 gol e 4 assist in 29 presenze con il club tedesco, è il nome nuovo per il club di via Aldo Rossi. Gli scout rossoneri avrebbero monitorato da vicino il talento argentino, arrivato in Germania nell’estate 2018 dall’Argentinos Juniors.

Gonzalez ha contribuito alla promozione dello Stoccarda, ritornato poche settimane fa in Bundesliga. Il 22enne argentino andrebbe a prendere il posto di Zlatan Ibrahimovic, ormai sicuro partente e pronto a tornare in Svezia.

Situazione quindi in divenire, Gonzalez piace e non poco ai dirigenti rossoneri: possibile assalto nelle prossime settimane.

