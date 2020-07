Calciomercato, Real Madrid scatenato | Assalto a Milinkovic: offerta pronta!

È stata un’annata straordinaria fin qui per Milinkovic-Savic, che viene seguito dalle big d’Europa. Real Madrid pronto alla super offerta!

Nonostante i due passi falsi importanti nelle ultime giornate, la Lazio ha comunque vissuto una stagione straordinaria fin qui riuscendo a tenere il passo di compagini che hanno speso molti più soldi per costruire la propria rosa. Dopo una serie di vittorie consecutive, i biancocelesti si sono ritrovati in lotta con la Juventus per lo scudetto.

Oggi il distacco è ampio, ben 7 punti, ma la squadra allenata da Simone Inzaghi è ancora l’ultima società che può dare fastidio a Ronaldo e compagni in questo ultimo mese di Serie A, visto che c’è ancora lo scontro diretto da giocare il 20 luglio. Alla base di questi risultati c’è una rosa composta da giocatori in costante crescita.

Calciomercato, il Real Madrid fa sul serio per Milinkovic-Savic: pronta l’offerta

Uno dei più importanti, se non il migliore di questa Lazio, è sicuramente Sergej Milinkovic-Savic che ha impressionato tutti dimostrandosi un centrocampista all’altezza delle big d’Europa. Su di lui c’è stata per diversi mesi la Juventus, che ora sembrerebbe ormai orientata verso altri nomi meno costosi.

Il Real Madrid, invece, sembrerebbe pronta a fare sul serio per il calciatore classe 1995. Secondo quanto riportato da Don Balon, infatti, il serbo potrebbe essere il sostituto di Casemiro nella prossima stagione. I Blancos potrebbero provare a mettere sul piatto 50 milioni più un giocatore tra Nacho Fernandez o Oscar Rodriguez.

Milinkovic-Savic ha realizzato fin qui sei reti in questa stagione e vuole continuare a fare bene per tenere ancora in vita la Lazio nella lotta scudetto.

