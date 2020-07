Schiarita importante sul futuro di Paul Pogba, da tempo nel mirino della Juventus. Indiscrezione dalla Spagna: cifre e dettagli

Un affare che potrebbe chiudersi prima del previsto. Il Real Madrid mette la freccia e sorpassa tutti nella corsa a Paul Pogba. Il talento francese, secondo quanto riportato da ‘Diariogol.com‘, sarebbe il regalo di Florentino Perez per l’ormai imminente vittoria della Liga da parte di Zidane. E proprio Zidane sarebbe accontentato con l’acquisto del suo pupillo, promessogli sin dal suo ritorno sulla panchina dei ‘Blancos’.

Calciomercato Juventus, Real in pressing: c’è la data per Pogba

L’affare Pogba potrebbe dunque concludersi a fine mese, per la precisione il prossimo 26 luglio, giorno di chiusura della Premier League. Il Manchester United, vista anche la crisi economica dovuta all’emergenza Coronavirus, abbasserebbe le pretese dopo i 160 milioni richiesti nelle scorse settimane. Perez è pronto a staccare un assegno da 100 milioni per il gioiello transalpino. Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Non è detto, però, che alcuni esuberi non possano rientrare nell’affare e vestire, in estate, la maglia dei ‘Red Devils‘. In tal senso, i maggiori indiziati restano James Rodriguez e Gareth Bale.

