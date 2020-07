Uno degli obiettivi di mercato per il reparto offensivo della Juventus è il messicano Raul Jimenez: il Ct Messico gli consiglia altro!

Continua senza sosta il lavoro sul fronte mercato della Juventus. La società bianconera potrebbe pensare a diversi colpi per quanto riguarda il reparto offensivo, soprattutto in casa di addio di Gonzalo Higuain. Inoltre, nella lista della dirigenza ci sarebbe da tempo anche il nome dell’attaccante messicano del Wolverhampton, Raul Jimenez, protagonista assoluto con 24 gol e ben dieci assist vincenti ai propri compagni.

Calciomercato Juventus, il consiglio del Tata Martino a Jimenez

Nelle ultime ore sono arrivate anche dichiarazioni importanti dal Ct del Messico, ex Barcellona, Tata Martino, che ha svelato: “Sebbene non sia stato al Manchester United, è stato all’Atletico Madrid e al Benfica. E ha elementi da mettere in bilico per poter scegliere vuole dalla sua vita”. Poi, per certi versi, ha remato contro la compagine bianconero per un motivo ben preciso: “A Torino dovrebbe lottare con Cristiano Ronaldo e con Dybala e Higuain per contendersi un posto da titolare”.

Infine, lo stesso selezionatore della Nazionale messicana ha aggiunto: “Da fuori non vedo un vero e proprio numero nove al Manchester United come Raul. Ci sono tanti attaccanti, come Rashford, Martial e Greenwood, ma nessuno ha le caratteristiche dell’ariete in area avversaria”.

In questo modo se non dovesse arrivare lo stesso attaccante messicano, la Juventus potrebbe virare così su uno dei due attaccanti dello United, Rashford e Martial, per rinforzare il reparto offensivo bianconero. Il club italiano continua a monitorare ciò che potrebbe accadere nelle prossime settimane, soprattutto in casa di addio di Gonzalo Higuain, pronto a salutare.

Il club bianconero non si ferma e continua a lavorare in vista della prossima stagione. La Juventus è già scatenata in campo e fuori!

