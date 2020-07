Calciomercato, no alla Juventus | “Ecco dove deve andare”

Calciomercato Juventus, il futuro di Raul Jimenez tra Wolverhampton e i principali top club europei: intanto, scambio di battute tra Martino ed Espirito Santo

Che la Juventus sia alla ricerca di un attaccante, non è ormai un mistero. Tanti i nomi che la dirigenza bianconera starebbe passando al vaglio per la prossima stagione: tra questi, anche quello di Raul Jimenez, attaccante del Wolverhampton che ha attirato a sé l’attenzione dei principali top club europei. Manchester United, soprattutto.

Calciomercato Juventus, il CT Martino a Jimenz: “Vai allo United”. E la risposta di Espirito Santo…

“Uno come lui spero vada al Manchester United”, parole di Gerardo Martino, CT del Messico, ad ESPN, consigliando al bomber della sua nazionale e del Wolverhampton di unirsi ai Red Devils per compiere il definitivo salto di qualità. Sul futuro di Jimenez, però, è arrivata la pronta risposta del tecnico dei Wolves, Nuno Espirito Santo: “Non è il momento di pensare al mercato, sono certo che Raul è concentrato al massimo per la prossima gara contro lo Sheffield. Non vedo uno come lui allo United e per quanto possa stimare Martino, le sue parole non ci forniranno distrazioni”.